خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية فى قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر هي الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني، وصمام أمان القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتحرك في كل وقت، وفي قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في استقرار المنطقة رغم التحديات التي تحيط بها، لافتًا إلى أن مصر تمثل تيار السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنها تلعب دورًا حقيقيًا في ظل التحديات التي توجد بالمنطقة.

جهود مصرية لإدخال المساعدات إلى غزة

ونوَّه خبير العلاقات الدولية، بأن مصر تسخر كل إمكاناتها لإدخال المساعدات لقطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر رغم التحديات من ضرب المعبر واحتلاله تتحرك دائمًا في سبيل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في غزة.

ولفت خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر ترفض استخدام سلاح التجويع، بالتزامن مع جهود مصر في المسار الأمني، ورعاية المفاوضات لوقف نزيف الدم الفلسطيني.