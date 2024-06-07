الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 227 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، في جميع شون وصوامع المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة، بلغ 227 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا وذلك من خلال 37 مركزًا تجميع بالمحافظة.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح 

كما أشار محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا مع القيام بسرعة صرف جميع المبالغ المالية للموردين عقب الانتهاء من اتمام عمليات التوريد للقمح.

توريد القمح محافظة البحيرة دمنهور البحيرة شون وصوامع البحيرة الدلنجات

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