السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الفوز على بوركينا فاسو.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

انتصار ثمين حققه منتخب مصر، بتخطيه عقبة بوركينا فاسو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر، قد تغلب على ضيفه البوركيني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026.

وسجل هدفي منتخب “الفراعنة”، محمود حسن تريزيجيه، بينما سجل لاسينا تراوري، هدف الوحيد لبوركينا فاسو، ليعزز المنتخب المصري، فرصه في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان منتخب سيراليون، قد قص شريط منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، بتحقيق الفوز على جيبوتي، بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره منتخب إثيوبيا، دون أهداف، في الجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0).

ويأتي منتخب غينيا بيساو، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب سيراليون، صاحب المركز الرابع.

ويأتي منتخب إثيوبيا، في المركز الثاني، برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب جيبوتي، المركز المجموعة، دون رصيد من النقاط.

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مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026

يحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، بملعب 24 سبتمبر في بيساو، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب بوركينا فاسو، نظيره منتخب سيراليون، على ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو، في الجولة ذاتها، بينما يحل منتخب إثيوبيا، ضيفا على جيبوتي، بملعب أحمد بن علي العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

غينيا بيساو * مصر.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء

جيبوتي * إثيوبيا.. يوم الأحد 9 يونيو.. الساعة 7 مساء

بوركينا فاسو * سيراليون.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء
 

منتخب مصر بوركينا فاسو كأس العالم 2026 تريزيجيه سيراليون غينيا بيساو

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