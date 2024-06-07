قبل حلا شيحة.. نساء دخلن حياة الفنان أحمد سعد

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد سعد، بصورته التي انتشرت عبر السوشيال ميديا مرورا بموقع البحث الأكثر شهرة جوجل مع الفنانة حلا شيحة، أثناء تواجد الثنائي في فرح الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم مساء أمس الخميس داخل القلعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأصدقاء الثنائي والعائلة.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية النساء اللائي دخلن حياة النجم أحمد سعد، قبل صورته مع الفنانة حلا شيحة التي تصدرت تريند السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لبنى بيومي وزوجها أحمد سعد

كانت هذه الزيجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، والذي يحصل وقتها على هذا الصيت وحب الجمهور الشديد له من مختلف أنحاء العالم العربي، فتزوج وقتها بالتحديد عام 2006 من لبني بيومي، والتي انجبت له ولد وفتاة، واستمر الزواج بينهما لسنوات طويلة، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة قبل الانفصال وقع عدد من المشاكل بينهما أدت لانفصالهما 3 مرات، حتي جاء الانفصال الأخير الذي أوضح عدم العودة من جديد للحياة سويا، واكتفي الفنان أحمد سعد وقتها فقط بالاهتمام بأولاده فقط.

ريم البارودي وأحمد سعد

لم يمر وقت طويل على انفصال أحمد سعد وزوجته لبني بيومي، حتي دخل في علاقة حب جديدة مع الفنانة ريم البارودي والتي طاردتها الشائعات حتي تصدرت محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل وقتها بسبب الحديث عن انفصاله عن زوجته بسببها إلا أن الثنائي نفي هذه الشائعات.

ولم تستمر العلاقة بين الفنان أحمد سعد، والفنانة ريم البارودي طويلًا حتي انفصلت عن زوجها احمد سعد، ولم يستمر زواجهما سوي 6 ايام وقعت في السر، بعد الخطوبة المعلنة بينهما.



أحمد سعد وسمية الخشاب



وفجأة أعلن الثنائي احمد سعد وسمية الخشاب عن حبهما الذي كلل بالزواج، إلا أن الزواج هذا انتهي بعد مرور عدد من السنوات القليلة بعد الدخول في عدة أزمات، انتهت بفقدان الفنانة سمية الخشاب الطحال حسبما صرحت سابقا، إلا أن الفنان أحمد سعد لم يخرج ليرد على هذا الأحاديث لتنتهي العلاقة التي ربطت بينهما.



علياء البسيوني وأحمد سعد

في أغسطس عام 2022، أعلن الفنان أحمد سعد، زواجه من مصممة الأزياء علياء البسيوني، والذي أكد في جميع لقاءاته بأنها "وش السعد"، وظل الزواج مستمر لمدة 3 سنوات، وانجبت منه طفلتين، إلا أنه دون سابق إنذار أعلنت علياء انفصالها عن زوجها احمد سعد، معللة هذا الانفصال المفاجئ قائلًة: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ، وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة إلا أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار إلا أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي، شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب إلا انا اخدته في العلاقة دي وكنت فاهمة إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها والا تسوي ربنا معانا انا وبناتي في الجاي، وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".