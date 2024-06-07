كيف ينعكس انتخاب اليونان عضوا في مجلس الأمن على المنطقة؟

كشف عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، مدى استفادة اليونان من انتخابها عضوا دائم في مجلس الأمن، مؤكدا أن اليونان وكل الدول المجاورة، سواء شرق المتوسط، أو الدول الأوربية، ستستفيد من عضوية اليونات في مجلس الأمن.

وقال بركات عبر "القاهرة الإخبارية"، إن اليونان لديها الكثير من الأولويات، حول هذا الترشح والذي سوف يستمر على مدار عامين، حتى عام 2026، وأهمها مواجهة التحديات الدولية، وحل النزاعات السلمية، من خلال الحوار.

أوضح أن اليونان ترفع شعار ثلاثي ركائزه "الحوار، الدبلوماسية، الديمقراطية" لحل النزاعات، مؤكدا أن اليوم هو تاريخي بالنسبة لليونان ويعد نجاح وطني يعترف بدور اليونان كقوة استقرار.

وتابع عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية: "تعد هذه هي المرة الثالثة لترشح اليونان كعضو غير دائم في مجلس الأمن".