تقديم خدمات طبية لـ200 مواطن خلال قافلة سكانية بقرية بويط بالرحمانية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك مع القيام بسرعة اتخاذ الإجراءات والتيسيرات لتلقى العلاج اللازم في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة،

و نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية قافلة سكانية بقرية بويط بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

الكشف على 34 حالة مبادرة الاعتلال الكلوي

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انه تم خلال القافلة الكشف على 200 حالة ما بين " باطنة - أطفال - رمد - جلدية" و34 حالة مبادرة الاعتلال الكلوى، مشيرا إلى أنه تم إحالة الحلات التى تحتاج إلى فحوصات طبية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تقديم خدمات بيطرية خلال عمل القافلة الطبية بالبحيرة

كما قامت القافلة بتقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وتجريع 300 رأس ماعز واغنام و200 رأس جاموس وابقار و10 من الدواب، وتم خلال القافلة استكتاب 11 من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأميةز

وتوفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

ومن ناحية، أخرى أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بإستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات من أجل تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة.