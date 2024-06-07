"العووو" يشعل سوق الجمعة.. طقم العيد "براندات عالمية" بـ300 جنيه (صور)

يعتبر عم صلاح الشهير بـ"العو ملك الموضة"، أشهر بائعي الملابس بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة التابعة لمحافظة القاهرة، والذي يحرص رواد السوق في كل يوم جمعة على التردد عليه لشراء مستلزماتهم من ملابس جديدة.

العوو بسوق الجمعة

وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، يبحث العديد من المواطنين عن مختلف الأماكن والبائعين لشراء ملابس العيد لهم ولاولادهم، وهو ما قدمه العو ملك الموضة داخل سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة.

واعتلى عم صلاح أحد المنصات بسوق الجمعة بنظارته الشهيرة ليعلن عن منتجاته والملابس التي يقدمها ذات العلامات التجارية الشهيرة وبأرخص الأسعار ليجذب له العديد من المواطنين من رواد السوق على مدار اليوم.

وقدم العو ملك الموضة العديد من الملابس الخاصة بالعيد، وأعلن عن أن سعر طقم العيد لا يتجاوز الـ300 جنيه لملابس بعلامات تجارية عالمية وبأسعار تنافسية، وهو ما جعل الجميع يتهافت عليه بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة.

سوق الجمعة بالسيدة عائشة

وتصدر عم صلاح ملك الموضة الشهير بـ"العو"، مواقع التواصل الاجتماعي، كونه أشهر بائع موجود في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، والذي يبيع كل أنواع الملابس من مختلف الماركات العالمية بأسعار مخفضة، إذ لا يتجاوز الطقم كاملا 500 جنيه.

وظهر عم صلاح ملك الموضة الشهير بـ"العو"، متوجا بمواقع التواصل الاجتماعي على مدار الفترة القليلة الماضية، حتى أصبح أشهر بائع موجود في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، والذي يبيع كل أنواع الملابس من مختلف الماركات العالمية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لذلك قدم العديد من الملابس ذات العلامات التجارية العالمية بأرخص الأسعار.

جانب من بيع الملابس بسوق الجمعة

جانب من بيع الملابس بسوق الجمعة

جانب من بيع الملابس بسوق الجمعة

جانب من بيع الملابس بسوق الجمعة

جانب من بيع الملابس بسوق الجمعة