"الأوقاف" تعلن افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن افتتاح مديرية أوقاف القاهرة قبل نهاية شهر يونيه الجاري، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف بالعناية بشئون المساجد وعمارتها وإحيائها بالمقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وتهيئتها للراكعين والساجدين، وفي ضوء ما يتم من إعمار وبناء حضاري عظيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق آخر، تعقد وزارة الأوقاف ندوة "لقاء الجمعة للأطفال"، بمشاركة كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين في ندوات تثقيفية للأطفال، ويشارك فيها الكاتبة الصحفية والإعلامية إسراء طلعت، كما يتخللها عرض تربوي بالعرائس.

وقالت الوزارة إن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للأطفال بجميع مساجد الجمهورية والذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويمتد طوال الإجازة الصيفية؛ لضمان جذب الأطفال إلى بيوت الله، وتحفيظهم القرآن، والحفاظ عليهم من أفكار المتشددين.