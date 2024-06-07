سقوط أخطر مزور لأوراق الحكومة في فخ مباحث الموسكي بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير الأختام مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام القائم على أحد الحسابات بعرض منشورات وتعليقات، مفادها قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة مقابل مبالغ مالية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه وشريكه (عاطل وشقيقه، مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية مقلدة المنسوبة لبعض الجهات من خلال ورشة زنكوغراف ملكهما كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبطهما وبحوزتهما (أختام شعار جمهورية "مقلدين" - 4 أكلاشيه - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير).

بمواجهتهما اعترفا أنهما يستغلان محل الزنكوغراف ملكهما كواجهة لنشاطهما الإجرامى فى مجال تصنيع اختام شعار الجمهورية المقلدة والترويج لبيعها لعملائهما من خلال موقع "فيسبوك".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.