الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجزرة إسرائيلية فى مدرسة تابعة لأونروا بغزة.. عشرات الشهداء معظمهم من النساء

المدرسة المستهدفة
المدرسة المستهدفة

سلّطت قناة "الغد" الإخبارية، الضوء على مجزرة جديدة وجريمة حرب نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة بمخيم النصيرات وسط غزة، تابعة لأونروا، والتي تسببت في استشهاد العشرات، معظمهم من النساء.

وأظهر التقرير أن استهداف المدرسة لم يكن الأول، بل تعرضت للقصف أكثر من مرة. من جانبها، أكدت إحدى المقيميات بالمدرسة أن المكان كان يؤوي الكثير من النساء والأطفال بعدما تدمرت بيوتهم.

ووصفت وكالة أونروا، في بيان لها، الاستهداف بجريمة الحرب الجديدة التي تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية، حيث تم قصفها دون أي تحذير للمقيمين بالمدرسة.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة بضرورة حماية المدنيين، حيث أصدرت حركة "حماس" بيانا بأن القصف الذي استهدف المدرسة جريمة ضمن مخطط الإبادة الجماعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

مجزرة إسرائيلية النصيرات النساء الإحتلال الإسرائيلي وكالة الأونروا

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