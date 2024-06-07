الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيطري الأقصر" يكثف حملات التفتيش على أماكن تداول اللحوم والجزارة والمطاعم

حملات على محلات الجزارة
حملات على محلات الجزارة - أرشيفية

أكد الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أتكثيف أعمال حملات التفتيش وتشديد الرقابة على أماكن بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة والثلاجات والمطاعم بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المختصة، وتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر بالمحافظة، مع وقف الإجازات لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم، وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية طب بيطرى الأقصر والفرعية بالإدارات البيطرية التابعة للمديرية الطب البيطرى لتلقى أي شكاوى خلال أيام العيد. 

يأتي ذلك في ضوء استعدادات محافظة الأقصر لأستقبال عيد الأضحى المبارك، ووفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كثفت مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفي مدير المديرية جهودها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف لطفي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر الحكومية بالمحافظة لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب تكثيف أعمال الإرشاد البيطرى من ندوات وتوعيات إرشادية بيطرية لتوعية المواطنين بالشروط الصحية للأضاحي ومواصفاتها والتوعية بأهمية ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية والتوعية بالدور الذى يقوم به الطبيب البيطري داخل المجازر الحكومية حرصا للحصول على لحوم صحية آمنة خالية من الأمراض، مع تكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي بأسواق الماشية، وكذلك تشكيل لجان متابعة دورية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمنع الذبح فى الشوارع منعا لتلوث البيئة ومنعا لانتشار الأمراض.

وأشار لطفي إلى أنه من المقرر فتح جميع المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك والكشف الطبى البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

الطب البيطري محلات الجزارة غرفه العمليات الرئيسية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر السيد القصير وزير الزراعة الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر

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