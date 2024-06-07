الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح مساجد بتكلفة 13 مليون جنيه في قرى ومدن بني سويف

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رؤساء مراكز بني سويف وببا وناصر "كل في مركزه" لافتتاح عدد من المساجد بقرى (إهوة، بهبشين، الفقاعي) ومنطقة الأزهري ببني سويف ومدينة ببا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 13.5 مليون جنيهًا، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وفي إطار الاستعدادات الجاري تنفيذها بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وافتتح هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، مسجد التوبة بمنطقة الأزهري والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 360م، وبتكلفة إجمالية بلغت 5ملايين جنيه "جهود ذاتية"، كما تم افتتاح مسجد على نصر بقرية إهوة "إحلال وتجديد" على مساحة 255م عبارة عن 190 م صحن المسجد، بالإضافة إلى 65م مصلى للسيدات، وذلك بتكلفة 2.5 مليون جنيهه.

كما افتتح مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا، مسجد الشيخ ياسين بمدينة ببا، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 280 م تتضمن مصلى للسيدات، بتكلفة بلغت أكثر من 2.6 مليون جنيهً "من ميزانية الوزارة"، كما تم افتتاح مسجد التقوى بقرية الفقاعي التابعة لمركز ببا على مساحة إجمالية 140 مترا يتخللها مصلى سيدات، بتكلفة تجاوزت مليون جنيه من خطة الوزارة.

وفي مركز ناصر، جرى افتتاح مسجد كامل متولي بقرية بهبشين "إنشاء جديد" على مساحة 220 مترا، وبتكلفة إجمالية 2مليون جنيه "جهود ذاتية"، هذا وقد شهد افتتاح المساجد عدد من قيادات ومسئولو الأوقاف والتنفيذيين المعنيين من المحافظة والوحدات المحلية والقيادات الطبيعية وجموع المصليين بتلك المراكز.

بني سويف الأوقاف المساجد الافتتاح مركز ناصر

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