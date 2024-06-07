حبس تاجر مخدرات ضبط بـ10 كيلو "حشيش" في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لذلك.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 4133 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للاتجار،بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "م.م.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده بالطريق العام، وابصرته حاملا حقيبة، فتم ضبطه وانتزاع الحقيبة من يده وبفضها تبين أنها تحوي علي 170 طربة حشيش، وبتفتيش شخصية عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن 170 طربة المضبوطه بحوزة المتهم وزنت قائما 16.700 كيلو ستة عشر كيلو وسبعمائة جراما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.