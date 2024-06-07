اليوم.. عرض أولى حلقات "الوصفة السحرية" على "watch it"

يبدأ اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة الفنانة شيرى عادل عبر منصة "watch it" الرقمية، وذلك قبل يوم من عرضه على شاشة "dmc".

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يُعرض مسلسل "الوصفة السحرية" يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الـ8 مساءً على شاشة "dmc"، ويُعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، بينما يُعرض على منصة "watch it" الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" في إطار دراما اجتماعية حول المشكلات الزوجية، فبعد زواج "دينا" من "مالك" يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه سنة أولى زواج فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها والمحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد.

والعمل من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سال.