حبس عاطل ضبط بـ16 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 16،500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطه الإجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة المنتزة ثان مسرحًا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 16،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 1188 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه بناء علي معلومات مفادها قيام المتهم "م.ص س"، عاطل، بمزوالة نشاطا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل سيارة توناية بمنطقة الكيلو 21 وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 19 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.