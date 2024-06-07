مدير مستشفى العودة لـ"الدستور": الوضع الصحي بغزة سئ لأبعد الحدود ولا أحد يتصوره

كشف الدكتور بكر أبو صفية، مدير مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة، عن اخر تطورات الأوضاع الحالية والأوضاع الصحية وسير العمل داخل المستشفى التي حاصرها الاحتلال لأيام.

وقال أبو صفية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الوضع الصحي في قطاع غزة سئ لأبعد الحدود ولا أحد يستطيع تصوره.

لا يوجد كوادر طبية ولا معدات ولا أقسام في المستشفيات للمرضي العاديين

وتابع أبو صفية “حول التعامل مع أنتجه العدوان الإسرائيلي من خراب ودمار، والتعامل مع الحالات الطارئة، يبدع الجراحون لدينا في هذا المجال، ولكن لا يوجد كوادر طبية ولا معدات ولا أقسام في المستشفيات للمرضي العاديين، وقبل أيام جاءت سيدة تبلغ من العمر 52 سنة، لديها ورم بالثدي الأيسر، إكلينيكا الورم ورم سرطاني مع تضخم الغدد الليمفاوية، وبالفعل أجرينا العملية ولكن لا يوجد إمكانيات لأكمل إجراءات ما بعد العملية من عمل صورة تلفزيونية الترا ساوند للكبد، وهل هناك في انتشار علي الكبد أم لا، ولم نستطع عمل أشعة علي الثدي، ولكن تم استئصال الثدي ونظفنا الابط من الغدد”.

مدير مستشفى العودة: لا يوجد بكل غزة مختبر لفحص الأنسجة حاليا

وأكد أبو صفية أنه لا يوجد مكان ولا مختبر فحص أنسجة حاليا في كل قطاع غزة وشمال الوادي من جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، حتي نعرف نوعية السرطان وما يحتاج إليه من علاج هرموني أو كميائي أو أشعة أو خليط بينهم، ولذلك تم التحفظ بالعينة بالمستشفى لحين يقضي أمرا وينتهي العدوان وتعود الامور لسابق عهدها.

وتابع أبو صفية “الله يكون في عون أهل غزة ومن يمرض بأمراض عادية، وبالوقت الحالي أي انسان قد يتعرض لجلطة قلبية لا يوجد جهاز قسطرة قلبية ولا من يقوم بعمل القسطرة او الدعامات، متابعا أعاني شخصيا الان من وجود مياه بيضاء علي العين اليمني وصلت للمرحلة النهائية وأصبحت الرؤية مشوشة، بجانب وجود نسبة بالعين الأخري، موجود جراحين عيون الان ولكن لا توجد الإمكانيات والأجهزة ودمرتها صواريخ الاحتلال، ولم يتبق سوى الانتظار انتظار إعادة فتح معبر رفح حتي أتمكن من السفر للقاهرة وإجراء العملية، نظرا للحاجة الماسة لها”.

وحول الوضع الغذائي حاليا في غزة، قال مدير مستشفي العودة أن الوضع سيئ جدا بالشمال، ولا يوجد خضار أو فاكهة أولحوم والفراخ والبيض والأجبان والألبان.