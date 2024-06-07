77 شهيدًا و221 مصابًا إثر 8 مجازر ارتكبها الاحتلال ضد عائلات غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدًا و221 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق نبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الدفاع المدني لمدرسة أسماء التابعة لأونروا

وأكدت تلك الوسائل أن طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، تتوجه إلى مدرسة أسماء التابعة لأونروا بمعسكر الشاطئ بعد استهداف طائرات الاحتلال لها.