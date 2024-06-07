حزب الاتحاد يدعم قصواء الخلالي.. ويستنكر مصادرة حقوق الصحافة

أعرب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، عن تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، بعد الحملة الممنهجة التي استهدتفتها من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، على خلفية مواقفها الداعمة والمدافعة عن القضية الفلسطينية.

المراكز البحثية الأمريكية

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا الهجوم على مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي، يتم عن ازدواجية معايير تلك الوسائل الإعلامية والمراكز البحثية الأمريكية، وهو نهج أصبح واضح لدى مؤسسات الإعلام الأمريكية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث فضحته المواقف وأظهرته على حقيقتها.

الوسائل الإعلامية

أكد رئيس حزب الاتحاد إدانته لتلك السياسة الازدواجية التي تتبعها تلك الوسائل الإعلامية، اتي دائما ما تتشدق بحرية الإعلام والصحافة، إلا أنها تصادر هذا الحق على غيرها.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الإعلام كان وسيظل جزءا من إظهار الحقائق وفضح إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، مختتما بأن ما تمارسه بعض وسائل الإعلام بمهاجمة القنوات الفاضحة للعدوان، إنما هي جزء من تلك الحرب الشعواء التي تقودها إسرائيل بدعم أمريكي.

وتصدرت الإعلامية قصواء الخلالي محركات البحث عقب هجوم الإعلام الأمريكي-الصهيوني عليها بسبب مواقفها وتصريحاتها ضد جيش الاحتلال عبر برنامجها " في المساء مع قصواء".

في السطور التالية يرصد "الدستور" أهم المعلومات عن الإعلامية البارزة.

قصواء الخلالي مذيعة بدأت مشوارها الإعلامي من خلال التليفزيون المصري الذي قدمت من خلاله العديد من البرامج أبرزها؛ صباح الخير يا مصر، كلام اليوم، أحداث 24 ساعة.

خلال شهر رمضان الماضي قدمت "قصواء" برنامج "مملكة الدراويش" الذي تناول موضوعات شائكة في الشأن الديني واستضاف العديد من رجال الدين، وكان أبرزهم استضافتها للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق في أولى حلقاتها بالبرنامج، والذي حقق نسبة هائلة من المشاهدات وأحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

