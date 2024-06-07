الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الاتحاد يدعم قصواء الخلالي.. ويستنكر مصادرة حقوق الصحافة

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

أعرب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، عن تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، بعد الحملة الممنهجة التي استهدتفتها من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، على خلفية مواقفها الداعمة والمدافعة عن القضية الفلسطينية.

المراكز البحثية الأمريكية

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا الهجوم على مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي، يتم عن ازدواجية معايير تلك الوسائل الإعلامية والمراكز البحثية الأمريكية، وهو نهج أصبح واضح لدى مؤسسات الإعلام الأمريكية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث فضحته المواقف وأظهرته على حقيقتها.

txt

بعد هجوم أمريكى عليها وتهديدها.. معلومات عن الإعلامية قصواء الخلالى

txt

هانى لبيب: أتضامن مع قصواء الخلالى ضد الأكاذيب الإسرائيلية

الوسائل الإعلامية

أكد رئيس حزب الاتحاد إدانته لتلك السياسة الازدواجية التي تتبعها تلك الوسائل الإعلامية، اتي دائما ما تتشدق بحرية الإعلام والصحافة، إلا أنها تصادر هذا الحق على غيرها.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الإعلام كان وسيظل جزءا من إظهار الحقائق وفضح إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، مختتما بأن ما تمارسه بعض وسائل الإعلام بمهاجمة القنوات الفاضحة للعدوان، إنما هي جزء من تلك الحرب الشعواء التي تقودها إسرائيل بدعم أمريكي.

وتصدرت الإعلامية قصواء الخلالي محركات البحث عقب هجوم الإعلام الأمريكي-الصهيوني عليها بسبب مواقفها وتصريحاتها ضد جيش الاحتلال عبر برنامجها " في المساء مع قصواء".

في السطور التالية يرصد "الدستور" أهم المعلومات عن الإعلامية البارزة.

قصواء الخلالي مذيعة بدأت مشوارها الإعلامي من خلال التليفزيون المصري الذي قدمت من خلاله العديد من البرامج أبرزها؛ صباح الخير يا مصر، كلام اليوم، أحداث 24 ساعة.

خلال شهر رمضان الماضي قدمت "قصواء" برنامج "مملكة الدراويش" الذي تناول موضوعات شائكة في الشأن الديني واستضاف العديد من رجال الدين، وكان أبرزهم استضافتها للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق في أولى حلقاتها بالبرنامج، والذي حقق نسبة هائلة من المشاهدات وأحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

إعلام بحثية أمريكية القضية الفلسطينية قناة سي بي سي الوسائل الإعلامية

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

قصواء الخلالى: الناس يصفون العارفين بأنهم أهل الله

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

قصواء الخلالى تقدم «مملكة الدراويش» على watch it بدءًا من 16 رمضان

لا يفوتك هذا المساء| إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه».. التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة على البلاد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

مفاجأة في قضية "سفاح التجمع".. ابنه ظهر بفيديوهات وقت قتل الضحايا

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها