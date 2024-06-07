الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قومي حقوق الإنسان" يكرم بطلات فيلم "رفعت عيني للسماء" غدا

بوستر فيلم رفعت عيني
بوستر فيلم رفعت عيني للسما

يكرم المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، غدًا السبت، فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم “رفعت عيني للسماء” الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.

وصرحت خطاب، بأن هذه الجائزة تعكس ما تتمع به المرأة المصرية من قدرة كبيرة فى تحقيق النجاح وسط الصعاب وأن المراة المصرية قادرة على التفوق والنجاح وسط المحافل الدولية، ويؤكد على ما تحظى به المرأة المصرية من مناخ داعم للإبداع والتفوق، ودور مصر الرائد فى المجال الثقافى والفنى بين دول العالم.

وأضافت خطاب، أن ما قام به الفيلم من تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية يؤكد أن الفن وسيلة هامة وفعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

يضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود، وهايدى سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.

المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب مبادرة بانوراما البرشا فيلم “رفعت عيني للسماء الأفلام التسجيلية مهرجان كان

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