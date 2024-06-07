الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في يورو 2024

إسبانيا
إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن القائمة النهائية للفريق التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

و تضم القائمة 26 لاعبًا بعد استبعاد باو كوبارسي مدافع برشلونة، ماركوس يورينتي متوسط ميدان أتلتيكو مدريد وأخيرًا أليكس جارسيا.

قائمة إسبانيا

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا النهائية للمشاركة في اليورو كالآتي:

 حراس المرمى:

- ديفيد رايا
- أوناي سيمون
- أليكس ريميرو

 المدافعون:

- إيمريك لابورت
- روبن لو نورماند
- ناتشو فيرنانديز
- داني كارفاخال
- أليخاندرو غريمالدو
- خيسوس نافاس
- داني فيفيان
- مارك كوكوريلا

لاعبو الوسط:

- رودري
- مارتين زوبيميندي
- ميكيل ميرينو
- فابيان رويز
- بيدري
- فيرمين لوبيز
- أليكس باينا

 المهاجمون:

- ألفارو موراتا
- لامين يامال
- نيكو ويليامز
- داني أولمو
- ميكيل أويارزابال
- خوسيلو ماتيو
- فيران توريس
- أيوزي بيريز

تضم القائمة مجموعة من النجوم المميزين الذين يعتمد عليهم المنتخب الإسباني لتحقيق نتائج إيجابية والتنافس على لقب البطولة بعد الخروج من نصف نهائي النسخة السابقة.

ويبرز في التشكيلة أسماء لاعبين مثل رودري وبيدري في خط الوسط، وألفارو موراتا في خط الهجوم، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين مثل لامين يامال.

ومن المرجح أنه تم استبعاد باو كوبارسي من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024 حيث يتواجدون في نفس مجموعة المنتخب الوطني المصري.

اسبانيا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 قائمة إسبانيا لامين يامال

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