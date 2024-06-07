مع قدوم أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يحرص المسلمون على معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك عبر جوجل، عقب ضم يوم وقفة عرفات 1445 هـ، حيث أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ بمصر مساء أمس الخميس، أن اليومَ الجمعة هو أول الأيام في شهر ذي الحجة.

عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 للبنوك

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك، وعدد أيامها.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

كشفت مصادر مصرفية أن هذا العام سوف يكون موعد إجازة البنوك المصرية في عيد الأضحى المبارك تقريبًا 9 أيام متصلة، وذلك بالإجازة الأسبوعية والرسمية، منوها إلى أنه من المترقب أن يعلن البنك المركزي المصري عقب أيام قليلة عن ميعاد إجازة البنوك المصرية بعيد الأضحى المبارك 2024 بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر المصرفية، أنه من المتوقع أن يحصل كل العاملين في جميع البنوك المصرية على إجازة عيد الأضحى وذلك بداية من يوم 14 يونيو 2024 وحتى يوم 22 يونيو 2024.

إجازة البنوك المصرية

يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو هي تعتبر إجازة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 15 من يونيو هي تعتبر إجازة أسبوعية وعن موعد أيضًا وقفة عيد الأضحى طبق الحسابات الفلكية.

عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 للبنوك