السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك

عيد الأضحى
عيد الأضحى

مع قدوم أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يحرص المسلمون على معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك عبر جوجل، عقب ضم يوم وقفة عرفات 1445 هـ، حيث أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ بمصر مساء أمس الخميس، أن اليومَ الجمعة هو أول الأيام في شهر ذي الحجة.

عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 للبنوك

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك، وعدد أيامها.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

كشفت مصادر مصرفية أن هذا العام سوف يكون موعد إجازة البنوك المصرية في عيد الأضحى المبارك تقريبًا 9 أيام متصلة، وذلك بالإجازة الأسبوعية والرسمية، منوها إلى أنه من المترقب أن يعلن البنك المركزي المصري عقب أيام قليلة عن ميعاد إجازة البنوك المصرية بعيد الأضحى المبارك 2024 بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر المصرفية، أنه من المتوقع أن يحصل كل العاملين في جميع البنوك المصرية على إجازة عيد الأضحى وذلك بداية من يوم 14 يونيو 2024 وحتى يوم 22 يونيو 2024.

إجازة البنوك المصرية

يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو هي تعتبر إجازة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 15 من يونيو هي تعتبر إجازة أسبوعية وعن موعد أيضًا وقفة عيد الأضحى طبق الحسابات الفلكية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

موعد وقفة عرفات 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 1445

عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 للبنوك

  • يوم الأحد الموافق (16 يونيو) هو أول أيام عيد الأضحى.
  • ويوم الإثنين الموافق (17 يونيو، ثاني أيام عيد الأضحى.
  • بينما يوم الثلاثاء الموافق (18 يونيو)، هو ثالث أيام عيد الأضحى.
  • يوم الأربعاء الموافق (19 يونيو)، رابع أيام عيد الأضحى.
  • يوم الخميس الموافق (20 يونيو)، ومن المفترض أن سيكون بديل ليوم وقفة عرفة الذي ستكون يوم السبت (15 يونيو)، بحسب المصدر المصرفي.
  • يوم الجمعة الموافق (21 يونيو) هي إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو)، وتكون إجازة أسبوعية.
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