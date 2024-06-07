أهل غزة يتغلبون على الحصار والتجويع بإعادة تدوير مخلفات الاحتلال العسكرية

أدهش أهل غزة العالم، بقدرتهم على التكيف وخلق الحياة من رحم الموت، حتى الأدوات التي كانت سببًا في قتلهم، نجحوا في تحويلها إلى أداة تساعد على بقائهم.

تدوير مخلفات جيش الاحتلال لحطب يستخدم بديلا عن غاز الطهي

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا يظهر كيف أعاد أهل غزة تدوير مخلفات جيش الاحتلال لحطب يستخدم بديلا عن غاز الطهي، في محاولة للتغلب على الحصار والتجويع.

جمع الأهالي أكوام من صناديق الذخيرة التي تحمل كتابات عبرية، وحولوها لأخشاب صالحة للاستعمال، في أفضل صور التكيف مع واقع مرير فرضه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

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