القاهرة الإخبارية: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تتوسع الآن وتشمل كافة الأحياء

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في خان يونس، مؤكدا أن أصوات الانفجارات تسمع الآن من كل مكان في قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب القطاع.

قصف عنيف من القوات الإسرائيلية التي تستهدف كل ما يتحرك داخل المدينة

وأضاف: " في رفح الفلسطينية نشهد توغلا إسرائيليا على مدار شهر كامل، وقصف عنيف من القوات الإسرائيلية والتي تستهدف كل ما يتحرك داخل هذه المدينة، وكذلك قيام الزوارق الحربية بإطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح".

وتابع: "العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تتوسع الآن، بشكل كبير وتشمل كافة مناطق وأحياء رفح، وليس كما يدعي الاحتلال بأنها عملية محدودة".

ارتقاء عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء إثر قصف لمنزل

وواصل جبر: "خان يونس مازالت تتعرض لقصف عنيف من القوات الإسرائيلية حيث سقطت تلك القذائف قبل قليل، باتجاه منزل يعود لعائلة "طباش" مما أدى لارتقاء لعدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد كبير من المصابين".

وأوضح بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية أن منطقة دير البلح مازالت تشهد توغل كثيف للقوات الإسرائيلية والقصف العنيف، باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، علاوة على قصف عنيف لمخيمي البريج والمغازي.