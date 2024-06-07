الجمعة 07 يونيو 2024
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بالأرقام.. تفاصيل المساعدات المصرية إلى غزة (فيديو)

المساعدات
المساعدات

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الدور المصري في غزة له أكثر من بُعد مبدأي وإنساني واستراتيجي، مستعرضًا أرقام المساعدات المصرية المُقدَّمة للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

المساعدات المصرية إلى غزة

وأضاف رفعت، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البُعد الإنساني حسب آخر إحصائية طبقًا لشهر إبريل الماضي تتضمن 19 ألف شاحنة مُحمَّلة بـ 19435 طن مواد طبية، 10453 طن وقود، 123 ألفًا و952 طنًا من المواد الغذائية، 41 ألفًا و103 أطنان مواد إغاثية مختلفة، 2023 مخيمات ومشمعات، 6741 مرافقًا لـ3761 جريحًا، و37 مستشفى، و150 سيارة إسعاف تتعامل مع الجرحى الفلسطينيين، ولدينا 6330 مصريًا كانوا يتواجدون بقطاع غزة خلال أحداث 7 أكتوبر.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن مصر الداعم الأكبر لقطاع غزة، موضحًا أن مصر مٌصرة على أن الجانب الصهيوني لا يكون موجود على معبر رفح، فضلًا عن أن مصر خاضت حرب في اليونسكو عام 2017 من أجل التراث الفلسطيني، ومعركة نقل السفارات للقدس.

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