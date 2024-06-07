الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل اقترب موعد النووي؟.. التصعيد بين واشنطن وموسكو يهدد الحياة على الأرض

آصف ملحم
آصف ملحم

كشف الدكتور آصف ملحم، خبير الشئون الروسية، خطورة تصعيد لهجة التهديديات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الولايات المتحدة لا تقول بشكلٍ مباشر إن على أوكرانيا قصف العمق الروسي، وإنما تتحدث عن قصف المناطق الحدودية، وقصف الأجسام الطائرة في الفضاء الروسي، التي تهدد أوكرانيا.

حذر أمريكي روسي من استخدام النووي

ولفت إلى أنه على الجانب الآخر، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: "لن أقوم بقصف دول الناتو بشكل مباشر، بل سيلجأ لأطراف ثالثة، لأنهما يعلمان أنه عند استخدام السلاح النووي، ستصبح الأرض غير قابلة للحياة، لذا موسكو وواشنطن يتحاشان الوصول لهذه الخطوة".

ونوَّه بأن أمريكا تتهرب من المسؤولية، رغم أنها تساعد أوكرانيا استخباراتيًا وعسكريًا بالسلاح والتدريب، لكن الولايات المتحدة أول من بدأ مفهوم المؤسسات الأمنية بهدف التهرب القانوني من المسؤولية. 

وأوضح أن روسيا تلعب بأوراقها ورقة ورقة، لا تتعجل الأمور، وتضغط على الجيش الأوكراني، وهو على حافة الانهيار.

ولفت إلى أن الصراع قائم وفق مجموعة من قواعد الاشتباك، أما إذا ما قامت الدول الغربية بقصف منشأة داخل روسيا، ستقوم روسيا بالرد، وقد اقترب الزمن الذي قد تستخدم فيه روسيا السلاح النووي التكتيكي داخل أوكرانيا، ولو تجرأ الغرب على خطوة تصعيدية أكثر قد تقصف روسيا بعض دول الناتو لكن بأسلحة تقليدية. 

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