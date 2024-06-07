الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم عراقيل الاحتلال.. جهود مصرية لإنفاذ المساعدات إلى غزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لقطاع غزة

كشف أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح البري، عن تأهب مئات شاحنات المساعدات التي تسهم مصر في إنفاذها للناحية الفلسطينية من خلال معبر كرم أبو سالم.

وأضاف: "العراقيل تحول دون دخول شاحنات المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، ولكن بفضل الجهود المصرية والمساعي الدولية نجحت مصر في إنفاذ 228 شاحنة مساعدات أول أمس، في حين أنها بلغت أمس 52 شاحنة فقط".

إنفاذ مئات الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني

وأوضح أن منفذ رفح يتأهب على مدار الساعة لإنفاذ مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية، إلى الجانب الفلسطيني، منوهًا بأن الجهود على قدمٍ وساق في معبر رفح، في ظل العراقيل التي تفرض من الجانب الإسرائيلي التي يقابلها مساعي وجهود مصرية.

وتابع: "وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن هناك 3500 طفل معرض للموت نتيجة سوء التغذية، وهو ما يُفسِِّر المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق إسرائيل في ظل منع دخول الوقود وتقليل وتيرة دخول المساعدات، حسبما أعلن بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي".

معبر رفح شاحنات المساعدات معبر كرم أبو سالم الجهود المصرية فلسطين

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