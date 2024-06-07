الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهمين ادعوا تسريب الامتحانات عبر "واتس آب"

ضبط متهم - آرشيفية
ضبط متهم - آرشيفية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائمين على إحدى المجموعات بإمكانياتهم تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى المجموعات على تطبيق"واتس آب" يقوم القائمين عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المُشار إليها (طالب - مقيم بالمنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي" وأقرَّ بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات واتس آب المراحل التعليمية وزارة الداخلية محاولة تسريب امتحانات

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