السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 جميع المحافظات

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تتجه مؤشرات البحث حاليا للطلاب واولياء الامور حول رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024.

وتصدرت اهتمام عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024 خلال الساعات المقبلة، بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات.

 

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 

ومن المقرر  الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 من خلال بوابة كل محافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أن كل محافظة مسؤولة عن عرض نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 الخاصة بها.

موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2025

وحول رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • الخطوة الأولي تسجيل الدخول إلى موقع النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم عبر الربط التالي: https://moe.gov.eg .
  • الخطوة الثانية على الطالب/ة الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.
  • الخطوة الثالثة: على الطالب/ة اختيار المرحلة الدراسية.
  • الخطوة الرابعة إدخال بيانات الطالب.
  • الخطوة الخامسة: الضغط علي أيقونة الاستعلام.
  • الخطوة السادسة تظهر أمام الطالب/ة نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي العام 2024 بالرقم القومي

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024

ومن المقرر بعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 ستعلنها المدارس المدرسة، حيث يمكن للطالب أن يحصل على نتيجة أولى ثانوي 2024 بالاسم فقط، من خلال مراجعة اسمه بالكشوف التي يتم تعليقها بالمدرسة.

وحول خطوات الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2024 تسجيل الدخول على موقع النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:  والضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”، واختيار المرحلة الدراسية، وإدخال بيانات الطالب الراغب في الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2024، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني بالدرجات.

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