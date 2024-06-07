الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس أنطونيو ماريا جيانيلي الأسقف

تحيى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى القديس أنطونيو ماريا جيانيلي الأسقف .

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني:



وُلد أنطونيو جيانيلي في 12 إبريل 1789م في عيد الفصح ، في سيريتا قرية صغيرة من كارو في مقاطعة لا سبيتسيا بالقرب من شيافاري، كان والديه فقراء ، لكنهما فلاحان شريفان. كانت الأم ، وهي امرأة بسيطة ذات تدين عميق ، تهتم بزوجها وعائلتها.

وُلد أنطونيو جيانيلي في 12 إبريل 1789م في عيد الفصح ، في سيريتا قرية صغيرة من كارو في مقاطعة لا سبيتسيا بالقرب من شيافاري، كان والديه فقراء ، لكنهما فلاحان شريفان. كانت الأم ، وهي امرأة بسيطة ذات تدين عميق ، تهتم بزوجها وعائلتها. وكان الأب كريماً وسخياً تجاه الفقراء .وأصيبت الأم وهي على وشك الولادة ، بحمى شديدة كانت حالته الصحية حرجة جداً .

كانت تلك سنوات صعبة. كان عليه أن يمشي مسافة جيدة كل يوم ، مما جعله يتألم أثناء الشتاء القارس. لكن إرادته لم تفشل أبدًا ، تلقى تعليمه من قبل كاهن رعية بلدة مجاورة ، وبقي في مدرسته حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره.وبعد ذلك سمع صوت الرب يدعوه لحياة التكريس، فقامت صديقة العائلة ، نيكوليتا ريبيتزو ، التي كانت تعلم ذكاء الصبي الذي أظهر على مر السنين علامات واضحة على دعوته للكهنوت ، أخذته إلى جنوة وقدمته إلى رئيس الأساقفة الكاردينال جوزيبي سبينا، فسمح له بالذهاب إلى إكليريكية جنوة لإتمام الدراسات الفلسفية واللاهوتية .

كان طالبًا إكليريكيًا نموذجيًا: كان يتمتع بأقصى ثقة من رؤسائه. في 23 مايو 1812 سيم كاهناً على مذبح الرب ، على الرغم من أنه كان فقط في السنة الثانية من اللاهوت.

ثم أنهى أنطونيو دراسته اللاهوتية بمفرده. اتسمت سنواته الكهنوتية الأولى بالتواضع والتفاني في أداء الواجب والمحبة تجاه المحتاجين. ي عام 1813 عُرض عليه الأسقف رئاسة الجامعة في كلية كاركير، فوافق على هذه الرسالة الصعبة .

وبعد عام واحد عرض عليه رئاسة جامعة جنوة ، وبقى في هذا المنصب لمدة عشر سنوات ، وكان يتميز دائمًا بالموهبة العالية والتقوى الفريدة. وبسبب حماسه الشديد وجد وقتًا للتبشير بمختلف الإرساليات. لقد اخترقت كلمته الحارة والبليغة روح الجميع وأثارت القلوب الأكثر صلابة. لكن الرب احتفظ له بمهام أخرى.

وهكذا أصبح في عام 1826 رئيس كهنة شيافاري كانت الكرازة هي الرسالة الرسولية الرئيسية والمفضلة، فكانت جميع الناس تأتي لسماع عظاته وتعاليمه الروحية .

كما استلم منصب نائب رئيس الأساقفة. ، انضم إلى الجمعية الاقتصادية ، التي أسسها النبلاء الجنووي ستيفانو ريفارولا في شيافاري لأغراض ثقافية وخيرية ؛ ولأنها أقامت دارًا للأيتام ، فقد أوكل توجيه هذا العمل إلى "سيدات المحبة" ، اللواتي أنشأه بمعايير تجعله رائدًا للرسالة الاجتماعية الأنثوية.

كانت هذه خطوة أولى نحو تأسيس معهد بنات سيدة البستان من أجل التعليم المجاني للفتيات الفقيرات. في بداية عام 1829 ، قاد اثني عشر من تائبيه للعيش معًا في منزل صغير مع مهمة تثقيف الشباب ورعاية المرضى في المستشفيات والملاجئ ، وقام بفتح مدرسة للفتيات الفقيرات ، إدارة المستشفى المدني ثم دار رعاية الأعمال الخيرية والعمل ، وفي عام 1835 ، في مستشفى لا سبيتسيا.

في نفس العام ، انتشر وباء الكوليرا أيضًا في ليغوريا ، وقام رئيس الكهنة جيانيللي ، ليطلب من الرب أن تنجو المدينة من هذه الآفة ، ونظموا موكبًا للتكفير وطلب حماية الرب لهم بصليب المسيح بمشاركة جميع السكان الذين ، بالترانيم والصلاة ، وصل إلى مزار العذراء مريم سيدة الحقل.

بينما كان القديس يكرز في الساحة الأمامية ، نزل قطيع من طيور السنونو حول الصليب وتم تفسير ذلك على أنه استجابة إيجابية من السماء انكشف الصليب لمدة ثمانين يومًا ، وفي نهايته تم إجراء موكب آخر ليشكر الله لانها حفظت المدينة من الامراض .

في عام 1838 انتخب أسقف بوبيو قام في مجال أوسع بتلك المبادرات الرسولية التي كان ينتظرها حتى الآن بحماس شديد. لقد اهتم بشكل أساسي بثلاثة أشياء: تجديد الحياة المسيحية للمؤمنين ، والتكوين المستمر للإكليروس ، إعادة تنظيم الإكليريكيات.

ولكنه ظل دائما يهتم بإلقاء العظات الإسبوعية والمحاضرات الدينية ، فكان على مثال الراعي الصالح الذي لا يكل أبداً عن إتمام رسالته الأسقفية.

أسسس مركز القديس ألفونسوس مهمته التبشير بالتدريبات لرجال الدين والإرساليات إلى الشعب.، وكان دائم الإكرام لمريم العذراء ، ويعيش تحت كنف حمايتها.

فرقد بعطر القداسة في 7 يونية 1846م في عيد الثالوث الأقدس . قام بيوس الحادي عشر بتطويبه في عام 1925 وقام البابا بيوس الثاني عشر بإعلانه قديساً في 21 أكتوبر 1951.