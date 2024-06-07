كاتب صحفي: حكومة مدبولي عبرت بالاقتصاد المصري لبر الأمان

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى على مدى 6 سنوات، عملت وسط ظروفٍ صعبة وتحديات مرَّ بها العالم كله منها جائحة كورونا، التي أضرَّت باقتصاديات كبرى في أمريكا وأوروبا، ورأينا حجم البطالة الذي نتج عن هذه الأزمة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة.

طفرة كبيرة في البنية الأساسية

وأضاف ريان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل هذه الأحداث وغيرها كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري ضمن اقتصاديات العالم والمنطقة، لافتًا إلى أنه رغم كل هذه التحديات يُذكَر للحكومة أنها عبرت بالاقتصاد المصري لبر الأمان وسط هذه التحديات، وحققت نسبة نمو وصلت لـ 5% بشهادة المؤسسات الدولية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الحكومة استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة في البنية الأساسية سواء فيما يتعلق بمشروعات الطرق وتحديث الموانئ والمطارات، وإنشاء المدن الجديدة، واستطاعت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن هذه الحكومة استطاعت مواجهة السوق السوداء، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية.