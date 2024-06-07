بعد تحويلهما إلى محاكمة عاجلة.. قصة "حمدي ووفاء" من "اليوتيوب" إلى الحبس

تصدر اسما اليوتيوبر حمدي ووفاء محركات البحث عقب صدور قرار من جهات التحقيقات بإحالتهم للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية؛ لاتهامهما بالاتجار في "البيتكوين" والتعدي على القيم الأسرية، وحددت السبت المقبل، أولى جلسات محاكمتهم متهمين بالاتجار في العملات المشفرة والتعدي على القيم الأسرية في المجتمع.. وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" قصة "حمدي ووفاء" من "اليوتيوب إلى الحبس:

بدأت القصة ببلاغ من المحامي أشرف فرحات، قدمه إلى جهات التحقيق، ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، موضحًا في بلاغه الذي يحمل رقم 153839، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فأنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

المحامي أشرف فرحات استند في بلاغه إلى المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، التي نصت على أنه يُحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

بلاغ "فرحات" جاء بعد أيام من انتشار خبر عودة "حمدي ووفاء" إلى مصر بعد غياب 3 سنوات، والذي أعلنا عنه خلال مقطع فيديو يجمعهما حقق أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر قناتهما على اليوتيوب التي يتابعها حوالي 8 ملايين شخص.

وحمدي جابر البالغ من العمر 37 عامًا، يعمل مهندس مدني تخرج من كلية الهندسة، لكنه ترك مهنة الهندسة واتجه إلى صناعة المحتوى عبر يوتيوب، حيث يشارك مع زوجته "ووفاء" تفاصيل حياتهما اليومية مع متابعيهما، من خلال فيديوهات ترفيهية وتحديات ومقالب طريفة مع أبنائهمت الخمسة (طفلتان وثلاثة أولاد).

حقق حمدي ووفاء نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، حيث حصدت فيديوهاتهما في دبي ملايين المشاهدات، ما دفعهما لافتتاح مطعم خاص بهما يحمل اسمهما "حمدي ووفاء".

وفي لفتة رومانسية من حمدي لوفاء في عيد ميلادها، أهداها زوجها حمدي سيارة فارهة، تعبيرًا عن حبه وتقديره لها.