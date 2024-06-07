الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تحويلهما إلى محاكمة عاجلة.. قصة "حمدي ووفاء" من "اليوتيوب" إلى الحبس

حمدي ووفاء
حمدي ووفاء

تصدر اسما اليوتيوبر حمدي ووفاء محركات البحث عقب صدور قرار من جهات التحقيقات بإحالتهم للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية؛ لاتهامهما بالاتجار في "البيتكوين" والتعدي على القيم الأسرية، وحددت السبت المقبل، أولى جلسات محاكمتهم متهمين بالاتجار في العملات المشفرة والتعدي على القيم الأسرية في المجتمع.. وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" قصة "حمدي ووفاء" من "اليوتيوب إلى الحبس:

بدأت القصة ببلاغ من المحامي أشرف فرحات، قدمه إلى جهات التحقيق، ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، موضحًا في بلاغه الذي يحمل رقم 153839، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فأنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

المحامي أشرف فرحات استند في بلاغه إلى المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، التي نصت على أنه يُحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

بلاغ "فرحات" جاء بعد أيام من انتشار خبر عودة "حمدي ووفاء" إلى مصر بعد غياب 3 سنوات، والذي أعلنا عنه خلال مقطع فيديو يجمعهما حقق أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر قناتهما على اليوتيوب التي يتابعها حوالي 8 ملايين شخص.

وحمدي جابر البالغ من العمر 37 عامًا، يعمل مهندس مدني تخرج من كلية الهندسة، لكنه ترك مهنة الهندسة واتجه إلى صناعة المحتوى عبر يوتيوب، حيث يشارك مع زوجته "ووفاء" تفاصيل حياتهما اليومية مع متابعيهما، من خلال فيديوهات ترفيهية وتحديات ومقالب طريفة مع أبنائهمت الخمسة (طفلتان وثلاثة أولاد).

حقق حمدي ووفاء نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، حيث حصدت فيديوهاتهما في دبي ملايين المشاهدات، ما دفعهما لافتتاح مطعم خاص بهما يحمل اسمهما "حمدي ووفاء".

وفي لفتة رومانسية من حمدي لوفاء في عيد ميلادها، أهداها زوجها حمدي سيارة فارهة، تعبيرًا عن حبه وتقديره لها.

حمدي ووفاء يوتيوب محكامة بتكوين قيم الأسرة

مواد متعلقة

محاكمة عاجلة لـ"حمدى ووفاء" السبت المقبل

حجز محاكمة يوتيوبر فى اتهامه باستعراض القوة بالمقطم لـ25 يونيو

محاكمة يوتيوبر بتهمة التعدي على سيدة في المقطم.. اليوم

مسلسل عتبات البهجة.. احتفاء بالحياة عبر عدسة يوتيوبر مُسن (تحليل بيانات)

مسلسلات رمضان 2024.. قبل يحيى الفخراني في "عتبات البهجة".. هؤلاء جسدوا دور "يوتيوبر"

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة على البلاد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

مفاجأة في قضية "سفاح التجمع".. ابنه ظهر بفيديوهات وقت قتل الضحايا

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها