الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة جلالة في الضبعة غدا

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، غدا السبت وبعده الأحد، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة جلالة التابعة للإدارة الصحية بمركز الضبعة، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا علي المواطنين.

_التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم أسرة - والنساء والتوليد - الأسنان"، ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة.

_الخدمات الطبية

أشار إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، موضحا أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازى أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

_الحملات والمبادرات الرئاسية

أكد سالم أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق أخر، كان قد أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن تواجد الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة بمستشفى مطروح العام، بداية من 2 يونيو 2024 ولمدة شهرين، وذلك لتقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وخدمات الماموجرام والسونار للسيدات بالمحافظة.

دعم صحة المرأة

وأضاف سالم، أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية علاجية مجانية منطقة جلالة الضبعة مطروح

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