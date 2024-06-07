الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي ديموسثينس رانزي

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الطوباوي ديموسثينس رانزي.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:

  • ولد ديموسثينس جيوفاني رانزي بين عامي 1400 و 1500. في فرشيلي . كان ينتمي إلى عائلة رانزي النبيلة، في نفس المنزل ولد ابن عمه الطوباوي كانديدو، وكذلك بنات عمه الطوباويات من الرهبنة الأوغسطينيات ميشيلا وإيزابيلينا وأنجيلا بارتولوميا.
  • قام بدراسة القانون بجامعة تورينو وحاز على اعلى الدرجات .
  • وبعد أن أنهى دراسته رأى ابن عمه كانديدو يستقيل من مناصب مهمة لينضم للرهبنة الفرنسيسكانية، فأراد ديموسثينس أن يسير على خطى ابن عمه. انضم ديموسثينس جيوفاني رانزي إلى رهبنة الإخوة الأصاغر في 9 يوليو 1477.
  • كانت جماعته الأولى في دير سانتا ماريا ديلي أنجيلي في تورين. بعد انتهاءه من الدراسات اللاهوتية سيم كاهناً. بدء في خدمة الكرازة بطريقة مبسطة ورائعة، معلنًا الإنجيل في الرعايا وفي العديد من الساحات ووسط العمال. فعاش راهباً مثالياً مجسداً كلام الإنجيل قبل إعلانه للشعب.
  • فعاش كأنه إنجيل متجسد. استطاع أن يضم العديد من الوثنين الى قطيع المسيح. في 29 مارس عام 1497 عينه البابا ألكسندر السادس واعظًا رسوليًا ومفوضًا" للتبشير والدفاع عن الإيمان في الوديان الوالدانية ، بناءً على طلب الدوق فيليبو دي سافويا. نفذ ديموسثينيس المهمة الموكلة إليه بحماس وهمة عالية، وربح نفوس كثيرة، ورد جميع البعدين والهراطقة الى الإيمان المسيحي. فقام أيضا بتأسيس العديد من الأديرة.
  • كان ذلك وقتًا عصيبًا للكنيسة الكاثوليكية، فناضل ديموسثينس ودافع عن الإيمان القويم ضد البدع التي كانت سائدة بين سكان شمال إيطاليا، وخصوصا مع انتشار بدعة مارتن لوثر.
  • ورد في سجلات الفرنسيسكان أنه توفي بعطر القداسة في تورين عام 1512م في دير سانتا ماريا ديلي أنجيلي.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الطوباوي ديموسثينس رانزي الاب وليم عبد المسيح وليم عبد المسيح

مواد متعلقة

بمناسبة الاحتفال بزيارة المسيح لأرض مصر.. مطران سمالوط يستقبل محافظ المنيا

بالتزامن مع زيارة البابا.. أديرة تغلق أبوابها بالفيوم

اليوم.. دير أبومقار يحيى ذكرى الأب متى المسكين

السنة 8.. ختام الملتقى التدريبي الرابع لمشروع "1000 معلم كنسي"

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في غزة أصعب من النكبة والنكسة

متى تبدأ الكنيسة صوم الرسل 2024 وسبب الاختلاف في مدته؟

حمت مصر من السرقة.. شهادة البابا تواضروس الثاني عن ثورة 30 يونيو؟

الأنبا بضابا يترأس قداس لطلبة الثانوية العامة في بهجورة

الأكثر قراءة

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": حان وقت تغيير هذه الحكومة الفاشلة

"الزراعة" تكشف حقيقة نجاح تجارب زراعة البن فى مصر

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

بعد شائعات ارتباطهما.. تعرف على فارق العمر بين أحمد سعد وحلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها