الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما الذي ينتظره المواطن المصري من الحكومة الجديدة؟.. كاتب صحفي يجيب

عبد اللطيف وهبة
عبد اللطيف وهبة

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن خطاب التكليف الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عند إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، نجد أن هناك مجموعة من المستهدفات والقواعد التي يجب على الحكومة الجديدة تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

أبرز الملفات التي على الحكومة الاهتمام بها

وأضاف وهبة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الحكومة الجديدة الاهتمام بقطاع الصحة، والأمور الاقتصادية، ووضع مصلحة المواطن في أولويات العمل الحكومي، وهذه مبادئ أساسية حاكمة في مبادئ خطاب التكليف.

تعديلات كثيرة متوقعة على الحكومة الحالية

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه سيتم إعادة تعديلات كثيرة على الحكومة الحالية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عندما تولت الحكم في 2018 كانت الأمور إلى حدًا ما مستقرة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والأحداث العالمية، والظروف الاقتصادية العالمية.

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