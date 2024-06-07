لطلاب الثانوية العامة 2024.. طرق فعالة للحصول على الدرجة النهائية في الامتحانات

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، حيث يسعى آلاف الطلاب إلى الحصول على مجموعٍ عالٍ وتحصيل الدرجات النهائية.

في التقرير التالي، تُقدِّم "الدستور" مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على اجتياز فترة الامتحانات بأعلى الدرجات.

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نصائح للحصول على الدرجة النهائية

اذهب لما وراء المعلومات السطحية ولا تتوقف عند تعلم الحقائق المجردة؛ لأنها لن تجعلك أكثر ذكاءً ولن تعطيك الأدوات التحليلية المطلوبة للحصول على الدرجات النهائية.

التنظيم أهم شيء

حتى تحصل على الدرجات النهائية لا بد وأن تكون منظما في معلوماتك ومذاكرتك وعليك أن ترتب كل واجباتك وأوراقك الدراسية بشكلٍ منفصل ومرتب زمنيًا ويسهل ذلك عليك كثيرًا كما يساعدك في فترة الامتحانات خاصةً إذا كانت امتحانات نهاية العام التراكمية.

تنظيم الوقت

يجب أن تنظم وقتك أيضًا بتوفير الكثير من الوقت للمذاكرة والنوم، حيث يجب عليك أن ترتب ملاحظاتك ودفاترك ومكان مذاكرتك حتى لا تشوش عليك.

ذاكر وأكمل الواجب على دفعات، إذا كان لديك يومان لعمل الواجب فأكمل معظمه باليوم الأول والباقي بالثاني، أو إذا كان لديك أسبوع لتعلم 10 مفردات جديدة فأتم القليل كل يوم وراجع القديم.

تساعد تلك الطريقة في منع الاستغراق في المذاكرة وفي نهاية المطاف ستحظى بالمزيد من الوقت دون مذاكرةٍ متراكمة.

التدريب المستمر

عليك خلال الفترة الحالية العمل علي التدريب المستمر علي حل المسائل المختلفة والامتحانات السابقة، بالإضافة إلى التدريب المستمر على طريقة الإجابة الصحيحة وكيفية اختيارها من بين متعدد.

بداية الامتحانات واستعدادت وزارة التعليم

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الاستعدادت الخاصة بها لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ والتي تنطلق يوم الإثنين المقبل ١٠ يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع.