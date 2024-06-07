تفاصيل القصف الإسرائيلي لمدرسة لـ"أونروا" تؤوى نازحين

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

"الدفاع المدنى" تتوجه لمدرسة أسماء التابعة لأونروا

وأكدت تلك الوسائل أن طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة تتوجه إلى مدرسة أسماء التابعة لأونروا بمعسكر الشاطئ، بعد استهداف طائرات الاحتلال لها.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال بمنطقة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي غزة، إلى 10 شهداء.

وأكد إعلام فلسطيني وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف إسرائيلي استهدف عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أن طائرات الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة.