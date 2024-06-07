استراحة متطورة للمرضى وخزانات أكسجين بمستشفى الأورام الجديد في المنوفية

تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مستشفى الأورام والأماكن والأرض المجاورة لها، لبحث إنشاء استراحة جديدة متطورة ومجهزة لانتظار مرضى الأورام المترددين على المستشفى للكشف وتلقي العلاج والمرافقين لهم ، بالإضافة إلى اختيار أماكن مناسبة لإضافة خزانين أكسجين سائل لتلبية احتياجات المرضى بالمستشفيات الجامعية.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أن هذا يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرًا بدعم وتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين.

أوضح أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي بالمستشفيات الجامعية هي الوحيدة من نوعها في المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج مرضي الأورام بالمحافظة، حيث يخدم محافظة المنوفية و3 محافظات مجاورة بشكل أساسي، ومرضى من محافظات أخرى، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة به 80 سريرا، فضلًا عن تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات للمترددين على المستشفى والعيادات الخارجية بها للكشف وتلقي والعلاج، مشيرا إلى أن الجامعة ستبدأ قريبا في إنشاء معهد الأورام الجامعي الجديد للتوسع في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية وبحثية للمرضى.

وتعد مستشفى الأورام الجديدة بالمنوفية صرح طبي كبير يشرف عليه جامعة المنوفية والتي تتابع الصرح الطبي وبناؤه وتجهيزه والذي يشرف عليه محافظة المنوفية، سوف يخدم شريحة كبيرة من المرضى في المحافظة والمحافظات المجاورة.