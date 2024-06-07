الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة المجاهدين: تلقينا مذكرة توضيحية من "حماس" بخصوص تطورات المفاوضات

حماس
حماس

قالت حركة المجاهدين الإسلامية، مساء اليوم الجمعة، إنها تلقت مذكرة توضيحية من قيادة حركة حماس بشأن تطورات المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني لاسيما المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت المجاهدين في بيان لها مساء اليوم، أنه بعد الإطلاع على مضمون تلك المبادرة والتي قال إنها الورقة الصهيونية تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم.

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وأكدت حركة المجاهدين على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب والتي تتضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل.

واشنطن: لم نتلق ردًا من حماس بشأن وقف إطلاق النار

وسبق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتلق ردًا رسميا بعد من حماس بشأن اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وطرح الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي اقتراحًا من 3  مراحل من شأنه أن يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ“وقف كامل وكامل لإطلاق النار”، وهى خطة قال إنها تمثل أفضل أمل لإحلال السلام في غزة. ووصفه الرئيس بأنه اقتراح إسرائيلي.

أضاف: "أجرينا محادثات مع شركائنا في المنطقة، وخاصة مع الحكومة المصرية ومع حكومة قطر، وقد أجرى هؤلاء الشركاء محادثات مع الجناح السياسي لحركة حماس، لكننا لم نتلق بعد ردا رسميا على ذلك".

وقال ميلر الخميس: “الاقتراح المطروح على الطاولة”، حيث إنه "ليس لدى تحديث حول ذلك، أردنا أن نرى الرد في أقرب وقت ممكن".

وتجري الولايات المتحدة اتصالات مع إسرائيل بشأن الغارة على مدرسة في وسط غزة والتي أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل، من بينهم 14 طفلا، وفقا للسلطات المحلية.

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