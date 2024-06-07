الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلالة نيللى كريم وأول ظهور لريهام عبدالغفور.. لقطات من حفل زفاف جميلة عوض

حلا شيحا
حلا شيحا

احتفلت الفنانة جميلة عوض، مساء أمس الخميس، بزفافها على المونتير أحمد حافظ، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

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يسرا ومنى زكى

وأحيا الفنان أحمد سعد حفل الزفاف إلى جانب مصطفى قمر وعمرو دياب وغيرهم، فيما رقصت الفنانتان منى زكي ويسرا مع جميلة عوض وزوجها على أغاني عمرو دياب، منها: "اللوك الجديد".

نيللى كريم وريهام عبدالغفور

كما حضرت حفل الزفاف الفنانة نيللي كريم، بإطلالة مختلفة، في أول ظهورٍ لها عقب انفصالها عن أحمد عاشور.

وحرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على حضور الحفل بملابس أبعد قليلًا عن اللون الأسود، لأول مرة منذ وفاة والدها الفنان أشرف عبدالغفور.

حلا شحة وأحمد سعد

وظهرت الفنانة حلا شيحة ممسكة بأيدي الفنان أحمد سعد، أثناء حضورهما حفل الزفاف، في صورة عفوية تشير إلى حجم الصداقة بينهما.

حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
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462
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
أحمد حافظ نيللي كريم يسرا منى زكي ريهام عبدالغفور حلا شيحه أحمد سعد عمرو دياب جميلة عوض

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