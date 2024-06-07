أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ذنبي كله

مع حلول أول أيام العشر الأوائل في شهر ذي الحجة 1445، يشغل بال المسلمون معرفة أدعية العشر الأوائل من ذو الحجة عبر جوجل، لاغتنام الفرصة في اليوم المبارك، وترديد الأدعية والأذكار، حرصا منهم على تقديم كافة الأعمال الصالحة والتضرع لله سبحانه وتعالى.

أدعية العشر الأوائل من ذو الحجة.. اللهم اغفر لي ذنبي كله

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أفضل صيغ الأدعية التي يستحب ويفضل ترديدها في أول أيام ذي الحجة، وذلك لان احب الاعمال في تلك الأيام هي الصوم وتأدية الصلاة والدعاء.

أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. ربِّ اغفر لي، وتُبْ عليَّ إنك أنت التوَّاب الغفور. ربِّ اغْفِرْ لي خطيئتي يومَ الدِّين.

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