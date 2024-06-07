الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول شهداء وجرحى لمستشفى غزة الأوروبى إثر قصف إسرائيلى استهدف منطقة عبسان

شهداء القصف الإسرائيلي
شهداء القصف الإسرائيلي - آرشيفية

أفادت  قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الفلسطينية.

طائرات الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح

كانت وسائل الإعلام الفلسطينية، قد قالت إن طائرات الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحي في اليوم الـ245 من العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة، واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الجمعة، في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط القطاع، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مركبة مدنية في مخيم (2) بالنصيرات.

عبسان خان يونس غزة قطاع غزة شهداء وجرحى

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