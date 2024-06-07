الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى أولى مباريات تحديد بطل دورى السلة

تبدأ الليلة سلسلة المواجهات بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال عندما يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم بالصالة رقم 1 باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يومي الأحد والثلاثاء المقبلين وفي حالة الحاجة لمباراة رابعة ستقام يوم الخميس المقبل وإذا تعادل الفريقان 2-2 ستقام المباراة الخامسة والحاسمة يوم الجمعة المقبل.

واختار اتحاد كرة السلة ثلاثة حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي والاتحاد وهم اللاتفي جاتيس ساليتس ومواطنه مارتينز كوسلوفيسكس والبورتوريكي روبرتو فاسكويز.

وتصدر الاتحاد السكندري دوري السوبر لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي احتل المركز الثاني. وفي الدور ربع النهائي فاز الأهلي على الاتصالات 83– 70 و89– 69 و63– 57، بينما فاز الاتحاد السكندري على القناة 85–62 و84–66 و99–64.

وفي الدور نصف النهائي فاز الأهلي على الزمالك 79–60 و76 – 71 و83 – 80 وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج 89 – 75 و68 – 63 و88 – 78.

والتقي الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي بطولة كأس مصر في مايو الماضي وفاز الاتحاد السكندري 68–65.

ويعتمد أحمد عمر، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على 12 لاعبًا هم: هيثم كمال وأحمد عادل دولا ومايكل ديكسون ويوسف شحاتة ومحمد طه وعبدالرحمن خالد وباسم الليثي ويوسف شوشة وأحمد أبوالعلا وياسر صالح وعلي أحمد وأحمد متولي.

ويعتمد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للأهلي، على اللاعبين مصطفى كيجو وكريم الجيزاوي وبراندون تشايلدريس ومحمد أبوالنصر وأحمد مهيب وإيهاب أمين ومروان سرحان وعمرو الجندي وعمر عرابي وعمر عزب وعمر عماد وسيف سمير.