ذبح 35 عجل لحوم أضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية

صرَّح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية "الأورمان"، بأن الجمعية ستقوم بتوزيع 28 ألف كجم لحوم أضاحي وذبح 35 عجلًا بلديًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف مشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مشيرًا إلى أن عملية توزيع لحوم الأضاحي تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بنطاق المحافظة ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.

وأشاد محافظ المنوفية، بأهمية جهود المجتمع المدني، مُثمنًا دور الجمعية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعَّال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية لدورها الفعَّال، الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية "الأورمان"، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع العبء عن كاهل المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لتلك الفئات.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن عملية التوزيع ستتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.