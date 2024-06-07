الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب الأوليمبى يستضيف نظيره الإيفوارى وديًا الليلة استعدادًا لأوليمبياد باريس

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يستضيف المنتخب الأوليمبى نظيره الإيفواري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وكان المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، قد بدأ معسكره المغلق بالقاهرة يوم 1 يونيو الجاري استعدادًا لخوض وديتي كوت ديفوار، اليوم الجمعة، والثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024.

ويتواجد المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة بـ أوليمبياد باريس 2024، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

قائمة المنتخب الأوليمبي لمواجهة كوت ديفوار

وتضم قائمة المنتخب الأوليمبي كلًا من: (حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبدالنبي، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، بلال مظهر وأسامة فيصل).

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار اليوم

وتذاع مباراة مصر وكوت ديفوار عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1".

معلق مباراة منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار

يعلق على مباراة منتخبنا الأوليمبي ونظيره الإيفواري، المعلق محمود أبو الركب.

المنتخب الأولمبى ميكالي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قائمة المنتخب الأولمبي كوت ديفوار

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