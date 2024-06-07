الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيلينسكى: الحرب الروسية الأوكرانية نقطة تحول فى تاريخ أوروبا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنهم يعيشون أوقاتًا لم تعد أوروبا فيها قارة للسلام، حيث تنتشر معسكرات الاعتقال والتهجير.

وأضاف، خلال كلمته أمام البرلمان الفرنسي، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "معركتنا ضد الغزو الروسي تتواصل في خاركيف ودونيتسك على الحدود الروسية وضواحي خيرسون والقرم والسماء الأوكرانية والبحر الأسود".

نقطة تحول فى تاريخ أوروبا

ولفت إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا، وأن روسيا عبَّرت عن تهديد مباشر لفرنسا، مردفًا: "لا ينبغي معارضة قرارات باريس العسكرية، ولن يكون هناك وجود لأوكرانيا أو فرنسا دون الانتصارات الأوروبية".

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