الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 10 ساعات.. عودة الكهرباء تدريجيا إلى مرسى علم

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، عن بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا للمدينة بعد فصلة بشكل كامل، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات.

وشهدت مدينة مرسى علم انقطاعًا للتيار الكهربائي بشكل كامل منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة، بسبب أعمال صيانة للمحولات والمحطات. 

وكانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن تلقيها إخطارًا يفيد بقطع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، في بيان لها، أنها تلقت إخطارًا من شركة الكهرباء يفيد بأنه في ضوء إجراءالصيانة لمحطة محولات مرسى علم، بموجبها سيتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل وجميع القرى السياحية شمال وجنوب مرسى علم وقرية برنيس. 

أوضحت أن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 12 صباحًا منتصف ليل الخميس، حتى اليوم الجمعة، ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة ولم يتم تحديد عدد ساعات فصل الكهرباء.

وأعلن قطاع توزيع كهرباء بالبحر الأحمر، أنه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراءلتخفيف الأحمال الكهربائية، بشكل نهائي منذ بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات، بهدف تأمين التيار الكهربائيلجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.

استقبال 11 رحلة طيران دولية اليوم الجمعة

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران أوروبية سياحية، ضمن 143 رحلة أسبوعية تصل المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي، وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيلهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جداول وصول الطيران اليوم وصول 11 رحلة بينها رحلتين من ألمانيا، وثلاث رحلات من التشيك، ورحلتين من بولندا، ورحلة من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل منذ السبت الماضي حتى اليوم الجمعة 143 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من دول ألمانياوالتشيك وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وكذلك هولندا وسويسرا.

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