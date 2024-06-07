إعلان نتيجة مسابقة الإلقاء لطلاب المدارس فى كفر الشيخ

أقام نادي أدب قصر ثقافة كفر الشيخ احتفالية لإعلان نتيجة مسابقة كأس البطولة في الإلقاء لطلاب المدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

تفاصيل الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم بدأ الشاعر طارق مرسي، تقديم الاحتفالية، وأجريت المسابقة التي تبارى فيها طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بإدارتيِّ شرق وغرب كفر الشيخ، وبحضور لجنة تحكيم التي تكونت من: الدكتور أحمد الأسيوطي، الدكتور جمال مرسي، الدكتور عبدالجواد الصياد، مصطفى مرعي، شيرين شبل عبدالعزيز.

وبدأت الفقرة الأولى للاحتفالية بعرض برومو، ثم أعطى الكلمة للحضور من أعضاء لجنة التحكيم بدأتها شيرين شبل، والتي أكدت ضرورة متابعة الموهبة فبعد التعب والبحث والتفتيش عنها ومعرفتها يكون الأهم هو متابعتها وتنميتها، وشكرت الحضور والقائمين على تلك المسابقة.

فيما أكد الدكتور أحمد الأسيوطى، أن لكل مجتهد نصيب وأن جميع الطلاب الذين شاركوا فائزون لأنهم جميعا كانوا رائعين ثم تبعهما الشاعر الدكتور جمال مرسي الذي شكر الجهد الذي بذل في الإعداد والتنظيم والاخراج الجيد لها؛ مما جعلها تنجح هذا النجاح الباهر وأهدي لهم وللطلاب أبياتا له غاية في الروعة.

وبعد ذلك بدأت الفقرة الثانية، وهي فقرة التكريمات والتي تم فيها تكريم أعضاء لجنة التحكيم وتوجيه عام التربية المسرحية عماد المسيري، وأعضاء توجيه غرب كفر الشيخ، وتكريم للمدارس المشاركة.

كما تم تكريم بعض من أعضاء نادي أدب كفر الشيخ وهم جمال عبداللطيف، أحمد الفقي، أحمد زكي محمد، عمر محمد عاطف، وجاء موعد تكريم جميع الطلاب المشاركين وبعدهم الطلبة المتميزين الذي بدأ بتكريم للطالبة مريم صابر كامل الموهبة بالصف الأول كضيفة شرف المسابقة.

تكريم الطلبة المتميزين

وتكريم للطلبة المتميزين في المسابقة من المرحلة الابتدائية وهم: الطالبة أروى هشام مصطفى - مدرسة سعد زغلول الابتدائية، الطالبة إسراء وئام جلال - مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، ومن المرحلة الإعدادية الطالبة ملك يوسف زكريا - مدرسة هدى شعراوي الإعدادية، الطالبة رحمة مجدي محمد - مدرسة الإعدادية بنات القديمة.

وجاء قرار اللجنة بمنح كأس البطولة في الإلقاء للمرحلة الإعدادية للطالبة مريم محمد كمال - مدرسة الإعدادية القديمة للبنات، ومنح كأس البطولة في الإلقاء للمرحلة الابتدائية للطالب عبدالرحمن ياسر السيد - مدرسة على عبدالشكور الابتدائية للغات.