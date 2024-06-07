الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت  أجهزة الأمن في الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهم شهادات مزورة، 2 أكلاشيه، كارنيه مزاولة مهنة (مزور) ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، جهاز حاسب آلي، وبفحصه فنيًا تبيَّن احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

اجهزة الامن كيان تعليمى قسم شرطة محرم بك شهادات دراسية موقع التواصل الاجتماعي

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