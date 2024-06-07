ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهم شهادات مزورة، 2 أكلاشيه، كارنيه مزاولة مهنة (مزور) ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، جهاز حاسب آلي، وبفحصه فنيًا تبيَّن احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.