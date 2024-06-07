الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصرى

سعد موسى
سعد موسى

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري، وذلك بناءً على تقرير تلقاه من الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، عقب اجتماع عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الجانب الفنزويلي، بحضور مساعد وزير الزراعة، ووليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والسفير كريم أمين سفير مصر بفنزويلا، وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويليين.

وقال "موسى" إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري، وايبان خيل وزير خارجية فنزويلا، خلال اجتماعهما بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر الماضي، وما جاء به من توصيات للتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي للسلالات والاستزراع السمكي والمياه وزيادة الميزان التجاري الزراعي بين البلدين.

 إجمالى الصادرات الزراعية

جدير بالذكر، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن، أمس، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوز 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضًا.

وأضاف "القصير" أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا إمام البرتقال

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