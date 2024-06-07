الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الترسانة يستضيف سبورتنج والسويس يواجه الحرس فى ثالث جولات دورة الترقى

فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود

يحل سبورتنج ضيفا على فريق الترسانة ويستضيف حرس الحدود فريق منتخب السويس في الخامسة عصر اليوم في الجولة الثالثة لـ دورة الترقي للدوري الممتاز.

ويتصدر حرس الحدود وسبورتنج ترتيب الفرق المشاركة في دوري الترقي بعد الجولة الثانية ولكل منهما أربع نقاط يليهما الترسانة ومنتخب السويس ولكل منهما نقطة واحدة.

سبورتنج في ضيافة الشواكيش

في ملعب حسن الشاذلي يستضيف الترسانة بقيادة حسين شكري فريق سبورتنج السكندري بقيادة أحمد فاروق في مباراة مصيرية للفريقين ويسعى الترسانة للفوز والتساوي مع سبورتنج في رصيد أربع نقاط وانتظار تعثر حرس الحدود أمام منتخب السويس ليعود الترسانة للمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز.

في نفس الوقت يسعى سبورتنج للعودة بالنقاط الثلاث ورفع رصيده إلى سبع نقاط وزيادة الفارق مع الترسانة إلى ست نقاط والتساوي مع حرس الحدود في حالة فوزه على منتخب السويس .

يدير المباراة محمد معروف ويساعده سامي هلهل ويوسف البساطي ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا.

فريق منتخب السويس 

حرس الحدود يستضيف السويس 

وفي ملعب المكس بالإسكندرية يحل منتخب السويس بقيادة سعد فاروق ضيفا على فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي في سيناريو مشابه لمباراة الترسانة وسبورتنج حيث يسعى السويس لتحقيق فوزه الأول والتساوي مع حرس الحدود في رصيد أربع نقاط وانتظار تعثر سبورتنج أمام الترسانة لينافس أبناء الغريب على الصعود للدوري الممتاز وحرص سعد فاروق خلال التدريبات على علاج أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق الذي فشل في تسجيل أى هدف خلال المبارتين اللتين خاضهما أمام سبورتنج والترسانة.

وفي نفس الوقت يسعى حرس الحدود للفوز والوصول للنقطة السابعة والانفراد بالصدارة إذا تعثر سبورتنج أمام الترسانة أوعلى الأقل التساوي مع سبورتنج في حالة فوزه على الترسانة.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد صلاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.

دورة الترقي للدوري الممتاز حرس الحدود سبورتنج الترسانة منتخب السويس

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